  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yolcu otobüsünde ele geçirildi
İran yanlısı Şii silahlı örgütten Türkiye’ye alçak tehdit: TSK’yı hedef alacağız!
Eşini öldüren kocanın tuhaf isteği!
HÜDA PAR raporu: Konya katliamı mesajı
Gündem Bakan Soylu son durumu açıkladı: Devam ediliyor
Gündem

Bakan Soylu son durumu açıkladı: Devam ediliyor

İçişleri Bakanı Kastamonu ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde alınan önlemleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 15:51:00 -
Bakan Soylu son durumu açıkladı: Devam ediliyor

 Yeni Akit  Ankara 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi ile mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müdahalenin devam ettiğini belirterek, “Bartın Ulus; Sinop Ayancık, Türkeli ve Erfelek; Kastamonu Devrekani, Pınarbaşı, Bozkurt, Azdavay ilçelerinde aşırı yağışlarla oluşan sel sonrası tahliye, müdahale, arama-kurtarma çalışmaları, valilerimizin koordinasyonunda AFAD ve tüm kurumlarımızla havadan/yerden devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay