Bakan Soylu son durumu açıkladı: Devam ediliyor

Yeni Akit Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi ile mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müdahalenin devam ettiğini belirterek, “Bartın Ulus; Sinop Ayancık, Türkeli ve Erfelek; Kastamonu Devrekani, Pınarbaşı, Bozkurt, Azdavay ilçelerinde aşırı yağışlarla oluşan sel sonrası tahliye, müdahale, arama-kurtarma çalışmaları, valilerimizin koordinasyonunda AFAD ve tüm kurumlarımızla havadan/yerden devam ediyor.” ifadelerini kullandı.