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Gündem Bakan Soylu Hatay'da yaşanan depremlerin bilançosunu açıkladı: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Bakan Soylu Hatay'da yaşanan depremlerin bilançosunu açıkladı: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 23:34:00 -
Bakan Soylu Hatay'da yaşanan depremlerin bilançosunu açıkladı: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Soylu, Hatay merkezli depremde 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi.

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