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Siyaset Bakan Soylu eşcinsellik tehdidine dikkat çekti! Yine hedefe kondu
Siyaset

Bakan Soylu eşcinsellik tehdidine dikkat çekti! Yine hedefe kondu

110'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşcinsel sapkınları temsil eden LGBT derneklerine, Avrupa'dan devasa bütçeler aktarıldığını belirtti. Bakan Soylu, sapkınlara ilişkin açıklamaları sebebi ile CHP'ye yakın medya kuruluşları tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 22:46:00 - 2022-01-21 23:27:25
Bakan Soylu eşcinsellik tehdidine dikkat çekti! Yine hedefe kondu

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 110'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'na katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Türkiye düşmanlarının artık eşcinsel sapkınları temsil eden dernekleri desteklediklerine vurgu yaptı.

'Bu milletin geleceğini korumak için size ihtiyacımız var'

"Tehlikenin büyüklüğünü, işin zorluğunu şuradan anlayın; teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik. Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın. Dolayısıyla bu milletin geleceğini korumak için size, sizlerin ferasetine, bilgisine şiddetle ihtiyacımız var."

Türk-aile yapısının eşcinsel sapkınlıkla yok edilmeye çabalandığına dikkat çeken Bakan Soylu'nun açıklamaları, CHP'ye yakın medya kuruluşları tarafından hedef alındı.

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