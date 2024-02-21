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Ekonomi Bakan Şimşek'ten vatandaşı rahatlatacak 'fiyat istikrarı' mesajı
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten vatandaşı rahatlatacak 'fiyat istikrarı' mesajı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 18:14:00 - 2024-02-21 18:16:52
Bakan Şimşek'ten vatandaşı rahatlatacak 'fiyat istikrarı' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fiyat istikrarını merkeze alan programı kararlılıkla uyguladıklarını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programı kararlılıkla uyguladıklarını vurguladı.

Bakan Şimşek, X üzerinden yaptığı açklamada, "Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını  pekiştirecektir." ifadesini kullandı.

Şimşek'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.
Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz.

Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de #Kayseri’de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik.
Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek."
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