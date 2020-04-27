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Aktüel

Bakan Selçuk: “Kısa çalışma ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğine şu ana kadar 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu” dedi.

2020-04-27 21:13:40 -
Bakan Selçuk: “Kısa çalışma ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğine şu ana kadar 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu” dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu” ifadelerini kullandı.

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