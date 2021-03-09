Bakan Selçuk iyi haberi verdi: 2 ay daha uzatma kararı alındı
Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı hakkında açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nın 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." dedi.