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Ekonomi Bakan Selçuk duyurdu: Sonuçlara bakmaksızın ödüyoruz!
Ekonomi

Bakan Selçuk duyurdu: Sonuçlara bakmaksızın ödüyoruz!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “PCR test sonucuna bakılmaksızın, COVİD-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyor, pandemi bakım ücreti ödüyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:16:00 -
Bakan Selçuk duyurdu: Sonuçlara bakmaksızın ödüyoruz!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19 tedavisi gören hastaların test sonuçlarına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını açıkladı. Bakan Selçuk, bu kapsamda sağlık kuruluşlarına ayrıca pandemi bakım ücreti ödeneceğinin bilgisini de paylaştı.

Pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını anımsatan Bakan Selçuk, serviste yatırılarak tedavi edilen hastalarda sadece pandemi olgularında (PCR testi pozitif), yoğun bakımda yatırılarak tedavi alan hastaların ise koronavirüs hastası olup olmadığına bakılmaksızın tamamında SGK tarafından ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, pandemi bakım hizmeti kapsamına yapılan yeni düzenlemeye ilişkin, “1 Aralık 2020 tarihi itibariyle, yatırılarak COVID-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemine iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti ödüyoruz.” dedi.

Selçuk, SGK tarafından serviste yatırılarak tedavi edilen PCR testi pozitif çıkan veya PCR testi negatif olsa dahi COVID-19 tedavisi aldığı bilgisi Medula Sistemine iletilen vakalarda, pandemi bakım hizmetinin ödeneceğinin bilgisini verdi.

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