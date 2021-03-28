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Ekonomi Bakan Selçuk duyurdu! Son tarih 31 Mart
Ekonomi

Bakan Selçuk duyurdu! Son tarih 31 Mart

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim yapılandırması ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:03:00 -
Bakan Selçuk duyurdu! Son tarih 31 Mart

30 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvuru tarihini 1 Şubat 2021’e, ödemesi süresini ise 31 Mart 2021’e kadar uzatarak, daha fazla vatandaşımızın faydalanmasına imkan sağladıklarını kaydeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu kapsamda e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2.1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi” dedi

Bakan Selçuk, söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yeniden yapılandırıldığını kaydetti.

Alacaklar gecikme cezası ve zammı yerine yi-üfe ile güncellendi

SGK yapılandırması kapsamında alacakların gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkânı getirildi. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırıldı.

BAĞ-KUR prim borçları silinebilecek

SGK borç yapılandırmasının Bağ-Kurlulara da önemli avantajlar getirdiğini aktaran Bakan Selçuk, “Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellendi. 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek” şeklinde konuştu.

GSS borçlarına ödeme kolaylığı

Bakan Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silineceğini altını çizdi.

Selçuk, “GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek” diye konuştu.

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