Bakan resmen açıkladı: Abone sayısı Türkiye nüfusunu yakaladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" ve sektöre yönelik değerlendirmede bulundu.

İstikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüren elektronik haberleşme sektörünün 2018'e de iyi başladığını ifade eden Turhan, yılın ikinci çeyreğinde bu performansın sürdüğünü söyledi.

Turhan, söz konusu durumun sektörün göstergelerine yansıdığına işaret ederek, elektronik haberleşmenin gelişimini devam ettirdiğini bildirdi.

İşletmecilerin yılın ikinci çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 14,4 milyar lira olduğunu aktaran Turhan, aynı dönemde işletmeciler tarafından 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını dile getirdi.

Turhan, sektörde 452 farklı işletmecinin BTK'den elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere aldıkları 798 yetkilendirmeyle hizmet verdiklerini kaydetti.

"Mobil abone sayısı 79,5 milyona ulaştı"

Mobil abone sayısındaki artışın sürdüğüne dikkati çeken Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın ilk yarısı sonunda 79,5 milyon, sabit telefon abone sayısının da 11,5 milyon olduğunu vurguladı.

Turhan, 1 Nisan 2016'da hizmete sunulan 4,5G abone sayısının artışını sürdürerek 68,1 milyona yükseldiğini belirterek, "4,5G hizmetini cihazı ve SIM kartının uygun olması sayesinde aktif kullanan abone sayısındaki gelişim devam etti. Aktif olarak 4,5G hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızın sayısı 37 milyona ulaştı." diye konuştu.

Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 453 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasındaki birinciliğinin devam ettiğini aktaran Turhan, Türkiye'yi 313 dakikalık mobil görüşmeyle Bulgaristan'ın izlediğini söyledi.

Turhan, hem mobil hem de sabit genişbant abone sayısının istikrarlı artışını sürdürdüğüne işaret ederek, 4,5G abone sayısındaki artışın fiberdeki yükselişin etkisiyle abone sayısını hızla arttığını bildirdi.

59,1 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant abone sayısının 71,8 milyona ulaştığına dikkati çeken Turhan, internet abone sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artış görüldüğünü dile getirdi.

Turhan, bu artıştaki ana etkenin yüzde 38,7'lik bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında, müteakiben yüzde 13,1'lik oranla da 'Binaya Kadar Fiber' abone sayısında gerçekleşen artış olduğunu vurguladı.

"Mobil internet kullanımı 731 bin terabayta ulaştı"

4,5G abone sayısındaki artışın yanı sıra mobil veri kullanımında da artış görüldüğünü anlatan Turhan, aylık ortalama mobil internet kullanımının yılın ikinci çeyreğinde 4,2 gigabayt seviyesindeyken, cihazı ve SIM kartı uyumlu 4,5G abonelerinde ise bu rakamın 6,8 gigabayt olduğunu söyledi.

Turhan, bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarının, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 artarak 731 bin terabayta ulaştığını açıkladı.

Aylık ortalama sabit genişbant veri kullanımının 91,3 gigabayt, toplam sabit genişbant internet kullanım miktarının ise yaklaşık 3,4 milyon terabayt olarak gerçekleştiğini dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"4,5G ve ardından gelecek olan 5G teknolojileriyle artık hayatımızda daha fazla yer edinecek 'nesnelerin interneti' teknolojisi konusunda önemli göstergelerden olan Makineler Arası İletişim (M2M) hizmetlerinde abone sayısı artmaya devam ederek, bu yılın ilk yarısında 4,9 milyona ulaştı."

Turhan, genişbant internette yaşanan hızlı büyümenin karşılanabilmesi için altyapı imkanlarının da geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, fiber altyapı konusunda işletmecilerin yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Yılın ikinci çeyreğinde fiber ağın 338 bin kilometreyi aştığına dikkati çeken Turhan, fiber internet abone sayısının da 2,6 milyona yaklaştığını kaydetti.