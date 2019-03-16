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Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bölgesel İstişareToplantısı'nda yaptığı konuşmada, elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacaklarını belirterek, "Çeklerinizi elektronik ortamda alabileceksiniz, verebileceksiniz. Saklama sıkıntınız olmayacak. Güvenilirliğ takip edilir olacak." dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:04
Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"

Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ihracattaki destekleri artırdıklarını  hatırlatarak, kendilerine destek veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Bakan Pekcan, ticari hayatta son zamanlarda çek ve senedin güvenilirliğinin sorgulandığını dile getirdi.

"Dünyada ilk defa biz yapıyoruz"

Karekodlu çekin ardından karekodlu senet uygulamasını başlattıklarını  anımsatan Pekcan, "Dünyada ilk defa biz yapıyoruz. Elektronik çek ve bono  uygulamasını başlatacağız. Çeklerinizi elektronik ortamda alabileceksiniz,  verebileceksiniz. Saklama sıkıntınız olmayacak. Güvenilirliği takip edilir  olacak. Aldığınız anda bu çeki hangi bankalardan ve hangi şubelerden tahsil  edeceğinizi de göreceksiniz. Bu en kısa sürede devreye girecek." ifadelerini  kullandı.

Dünyada e-ticaretin hızla arttığını vurgulayan Pekcan, Türkiye'de  yüzde 4 olan e-ticaret oranını yükseltmek istediklerini sözlerine ekledi.

Bakan Pekcan, toplantının basına kapalı bölümünde ise katılımcıların  sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:04
  1. Eskişehir
  2. TicaretBakanı Ruhsar Pekcan
  3. Bölgesel İstişare Toplantısı
  4. Karekodlu çek
  5. karekodlu senet uygulaması
  6. açıklama

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