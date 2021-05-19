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Bakan Pakdemirli’den müjde! İşçi alımları yapılacak
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Ekonomi Bakan Pakdemirli’den müjde! İşçi alımları yapılacak
Ekonomi

Bakan Pakdemirli’den müjde! İşçi alımları yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:47:00 -
Bakan Pakdemirli’den müjde! İşçi alımları yapılacak

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır" ifadesini kullandı.

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