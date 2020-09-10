Bakan Pakdemirli'den müjde: Cuma günü ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lisanslı Depo Desteği ile ilgili açıklamada bulundu.

Pakdemirli, bu destek kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesinin cuma günü yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve Bakanlığa bildirilmiş 95 lisanslı depoya, 2020 senesi ikinci dönem için toplamda 16,4 milyon lira cuma günü saat 18.00 itibarı ile kira bedeli olarak ödeneceğini bildirdi.

Öte yandan, küçük aile işletmeleri kapsamında gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, Türkiye'de tarımsal işletmelerin büyük bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerinin büyük işleme tesisi oluşturmak için ekonomik güçlerinin yeterli olamadığına vurgu yaparak, bu çerçevede özellikle gençleri ve kadınlara destek olarak bu işletmelerin pazardaki paylarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, bu doğrultuda hibe müjdesi vererek, kırsal kalkınma yatırım destekleri ile küçük aile işletmeleri çerçevesinde ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilere 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceklerini açıkladı.

Pakdemirli, bunun için yeni dönem Cumhurbaşkanlığı kararını Temmuz ayında çıkardıklarını ifade etti.

Öncelik tanınacaklar

Pakdemirli, yüzde 50 hibede öncelik tanınacak alanların ise, genç ve kadın olunması, kırsalda yaşıyor olunması ve birincil tarım ürünlerini işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürecek küçük ölçekli tesis kurmak istemeleri olduğunu bildirdi.

Bakan, örnek işletme olarak şunları sıraladı; sebze meyve kurutma tesisi, salamura yaprak tesisi, bal işleme ve paketleme tesisi, istiridye mantarı üretim tesisi vb."

"81 ile yayacağız"

BakanPakdemirli, ayrıca Düzce, Mardin, İzmir ve Amasya'da pilot olarak uygulanan Uzman Eller Projesi'ni yeni dönemde 81 ile yayacaklarını da duyurdu.