Bakan Pakdemirli duyurdu: Yunanistan yardım istedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, ''89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon.Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'ın Türkiye'den uçak talep ettiğini açıkladı.

Pakdemirli, ''Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız..'' dedi.