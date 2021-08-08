  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray Abdou Harroui'yi radarına aldı
Beşiktaş Nainggolan'ın peşinde
Kuveytli ekip Dalaman'a ulaştı
Pakistan'da bombalı saldırı
Gündem Bakan Pakdemirli duyurdu: Yunanistan yardım istedi
Gündem

Bakan Pakdemirli duyurdu: Yunanistan yardım istedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemiri, yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, Muğla'daki yangınlardaki durumun iyiye gittiğini söyledi. Bakan Pakdemirli Yunanistan'ın yardım talep ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:29:00 - 2021-08-08 21:36:11
Bakan Pakdemirli duyurdu: Yunanistan yardım istedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, ''89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon.Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'ın Türkiye'den uçak talep ettiğini açıkladı.

Pakdemirli, ''Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız..'' dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay