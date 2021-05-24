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Ekonomi Bakan Pakdemirli: Çiftçi fiyatlardan memnun!
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Çiftçi fiyatlardan memnun!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Hatay’da çiftçilerle buluşarak buğday hasadına katıldı. Pakdemirli sosyal medya hesabından #TarımOrmanlaGüçlüTürkiye başlığıyla yaptığı paylaşımda “Çiftçimiz fiyatlardan memnun, hayırlı bereketli olsun” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:31:00 -
Bakan Pakdemirli: Çiftçi fiyatlardan memnun!

yeniakit.com.tr

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Hatay’da çiftçilerle buluşarak buğday hasadına katıldı. Pakdemirli sosyal medya hesabından #TarımOrmanlaGüçlüTürkiye başlığıyla yaptığı paylaşımda “Çiftçimiz fiyatlardan memnun, hayırlı bereketli olsun” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Medeniyetler diyarı, barış ve kardeşlik şehri #Hatay’da çiftçimizin alın teriyle yoğrulan bereketli topraklarımızda buğday hasatımızı gerçekleştirdik. Çiftçimiz fiyatlardan memnun, hayırlı bereketli olsun” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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