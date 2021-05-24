Bakan Pakdemirli: Çiftçi fiyatlardan memnun!
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Hatay’da çiftçilerle buluşarak buğday hasadına katıldı. Pakdemirli sosyal medya hesabından #TarımOrmanlaGüçlüTürkiye başlığıyla yaptığı paylaşımda “Çiftçimiz fiyatlardan memnun, hayırlı bereketli olsun” dedi.
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Hatay’da çiftçilerle buluşarak buğday hasadına katıldı. Pakdemirli sosyal medya hesabından #TarımOrmanlaGüçlüTürkiye başlığıyla yaptığı paylaşımda “Çiftçimiz fiyatlardan memnun, hayırlı bereketli olsun” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Medeniyetler diyarı, barış ve kardeşlik şehri #Hatay’da çiftçimizin alın teriyle yoğrulan bereketli topraklarımızda buğday hasatımızı gerçekleştirdik. Çiftçimiz fiyatlardan memnun, hayırlı bereketli olsun” ifadelerini kullandı.