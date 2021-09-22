Bakan Pakdemirli açıkladı: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Kuru fasülye üretiminde rekor

Bakan Pakdemirli, kuru fasulye üretimine yönelik yapılan çalışmalar ve verilen desteklerin sonuç verdiğini belirterek, “Türkiye’nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı” dedi.

Türkiye fasulye üretiminin yüzde on ikisini üreterek 2002 yılında ellinci sıradan 2020 yılında üçüncü sıraya yükselen Bitlis’te, kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile telefonda görüştü. Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ile Ahlat Ziraat Odaları Başkanı Necat Demirden’le konuşan Bakan Pakdemirli kendilerini tebrik etti.

Bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin tonun üzerinde üretimde Bitlis’in önemli rolü olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, çiftçi Veysi İşler ile konuşmasında Bitlis’e özellikle çok teşekkür etti. Bakan Pakdemirli “2002’de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan bir Bitlis’ten geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan bir Bitlis’e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021’de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100’den fazla bir artış var” değerlendirmesinde bulundu.