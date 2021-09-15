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Eğitim Bakan Özer açıkladı! 1 ildeki 21 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi
Eğitim

Bakan Özer açıkladı! 1 ildeki 21 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi

Diyarbakır'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sadece 21 sınıfımızda vaka veya yakın temaslı ile yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 11:46:00 - 2021-09-15 18:46:49
Bakan Özer açıkladı! 1 ildeki 21 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi

Diyarbakır'a sabah saatlerinde gelen ve valilik binasına geçen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılandı.

Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da 19 bin derslik bulunduğu dile getirip, "Sadece 21 sınıfımızda bir vaka veya yakın temaslı nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız. 19 bin sayısıyla 21'i karşılaştırdığımızda, süreç oldukça kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı Covid vakası nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valilikler kanallarıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından İl Değerlendirme Toplantısı'na geçildi. 

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Yorumlar

adem

Küreselcilerin normalleşmeye tahammülleri yok bil in kurulu vasıtasıyla yine kapatırlar okulları yine kapatacaklar görürsünüz aşı işe yaramadı gelin ćip takın yoksa uçağa toplu ulaşıma ve ve binemezsiniz derler kısıtlamalar yasaklar küreselciler ile yerli işbirlikçilerini tekmelemeden bu iş düzelmez
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Gerçek Analiz

Efendim samimiyetle arz edeyim ki yüz yüze eğitimde ısrar politikası kesinlikle yanlış. Çünkü neden mi? Arz edeyim. Okullara gidin ve görün maskeler yerlerde. Okul duvarlarının üstünde, okul koridorlarında. Tek tük de olsa böyle. Çocuklar laftan alamıyorlar, birbirlerinin maskesini takıyorlar, maske değiştiriyorlar. Renkleri farklı diye. Çocuk bu. Yapıyor. Ayrıca maskelerin kendisi ayrı bir virüs, ayrı bir vaka. Akciğerlere ve beyne oksijen gitmiyor. yarım saat değil, bir saat değil. Şimdi kimse kendisini kandırmasın. Tamam, vaka beş binin altında olursa ve bu bir kaç hafta devam ederse sıkıntı yok denebilir. Ama vaka olmuş 27-28 bin siz hala okulların açıklığında ısrar ediyorsunuz. Bu bir milli güvenlik sorunu ise siz de devletseniz önce para babalarının, iş adamlarının, bankaların, patronların gırtlağına yapışın. Sonra da gelin Anadolu çucuğunun gırtlağına yapışın. İşin içinde can bir işte ısrar olmaz. Ha, vatandaş çocuğunu göndermesin o zaman derseniz de o zaman siz de devam zorunluluğunu kaldırınız. Bakın açıkça arz edeyim bendeniz kökten AK Partiliyim. Ama doğruyu konuşmak lazım. Bu uygulama ve vakanın 30 binleri bulması ve geçmesi AK Parti’yi bitirir. Demesi ben aciz kulunuzdan takdir sizden. Basın danışmanları uyumuyorlarsa ve bakan beyi haberdar ederlerse inşallah daha mantıklı bir süreç içine gireriz. Kalın sağlıcakla.
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