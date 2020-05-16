Bakan Nuri Ersoy'dan turizm açıklaması! Tarih verdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarih vererek "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar." dedi.
Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.