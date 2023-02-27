Bakan Nebati'den fırsatçılara tepki: Göz yumacak değiliz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, depremler sonrası gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Nebati Şanlıurfa'daki son duruma ilişkin, "İlimizdeki vefat sayısı 180, il dışından gelenlerle beraber toplam vefat 351, yoğun bakımda 17 hastamız var, toplam il dışından gelen depremzede sayımız bin 462, ilimizde yıkılan bina sayısı 19, toplam çadır 3 bin 667, çadırda kalan vatandaşlarımız da 29 bin 810. 154 bin 847 battaniye, 9 bin 5 ısıtıcı dağıttık. 964 konaklama mekanımızda da 347 bin 604 kişiyi misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nebati, depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber eden devletin, ilerleyen süreçte de vatandaşların tüm yaralarını sarmaya, bölgeyi hızla yeniden imar etmeye milletle tek yürek olarak devam edeceğini vurgulayarak, "Milletimizin her bir ferdinin, STK'lerimizin ve iş dünyamızın da bu süreçte gösterdiği gayret ve sağladığı destekler takdire şayandır. Zorluklar karşısında birlik olmanın, zorluklara beraberce göğüs germenin ne demek olduğunu aziz milletimiz daha önce birçok defa olduğu gibi bugün de çok net bir şekilde tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması, kentlerin zarar gören altyapılarının yeniden imarı için bütçeyi ve tüm imkanları en etkin şekilde kullandıklarına işaret eden Nebati, "Bu kapsamda, AFAD başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın acil nakit taleplerini karşılamak için ilk etapta 100 milyar lira kaynak ayırdık. Tüm kurumlarımızın deprem ile ilgili kaynak taleplerini en hızlı şekilde karşılıyoruz. Bugüne kadar AFAD'a yaklaşık 17 milyar lira nakit aktarımı gerçekleştirdik." dedi.

"Hızlı karar alıyoruz"

Bakan Nebati, her bölgede bakanların toplantılar yaptıklarını, yaraların hızlıca sarılması açısından gelen talepleri değerlendirip hızlı şekilde karar aldıklarını belirterek, Bakanlığına ilişkin tüm sorunlara ilişkin çözümleri de anlık alarak, hızlı bir şekilde yola devam ettiklerini söyledi.

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Deprem felaketinin vatandaşlar ve iş dünyası üzerindeki etkilerini hafifletmek için bazı vergi düzenlemelerini de acilen devreye aldıklarını dile getiren Nebati, mücbir sebep hali ilanı başta olmak üzere bu kapsamda alınan önlemleri anlattı.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinden, prefabrik yapılara ilişkin KDV indirimine kadar atılan adımlara dikkati çeken Nebati, şöyle devam etti:

"Hızla devreye aldığımız tüm bu kolaylaştırıcı uygulamalarımızın yanı sıra vergi mevzuatı kapsamında gelen bazı diğer talepleri de ivedilikle değerlendiriyoruz. Hedefimiz, bu zorlu dönemde, vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın her bakımdan hayatını olabildiğince kolaylaştırmaktır. Uygulamaya aldığımız destek ve tedbirlerle, depremden zarar gören esnafımızın, sanatkarımızın ve çiftçimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. İş yerleri ve işletmeleri zarar gören yaklaşık 150 bin esnaf ve sanatkarlarımıza Halk Bankasınca kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemelerini 6 aylığına faizsiz şekilde erteledik. Yine, deprem bölgesindeki çiftçilerimizin de Hazine faiz destekli kredilerini 1 yıl süreyle vade farkı almaksızın erteledik. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin mazot ve gübre desteklerini önceki uygulamalardan farklı olarak ayni yerine nakdi olarak gerçekleştirdik. Bu kapsamda toplam 3,4 milyar liralık destek geçen hafta çiftçilerimizin hesabına yatırılmıştır."

Kaynak: AA