Bakan Murat Kurum’dan İzmir’deki “Çav Bella” skandalına tepki: Asla başaramayacaksınız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ezanın, bağımsızlığın ve istiklalin ayrılmaz simgesi olduğunu belirterek, "Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır." ifadesini kullandı.

“Asla başaramayacaksınız”

Kurum, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek, bazı camilerin hoparlörlerinden İtalyan marşı "Çav Bella"nın çalınmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında, "Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir. Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır, bu milletin bin yıllık inancına düşmandır. Asla başaramayacaksınız!" değerlendirmesini yaptı.