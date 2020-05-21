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Gündem

Bakan Murat Kurum’dan İzmir’deki “Çav Bella” skandalına tepki: Asla başaramayacaksınız

Dün İzmir Müftülüğünün ses sisteminin sabote edilerek, bazı camilerin hoparlörlerinden “Çav Bella” şarkısının çalınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır. Asla başaramayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 07:47:00 - 2020-05-21 07:55:54
Bakan Murat Kurum’dan İzmir’deki “Çav Bella” skandalına tepki: Asla başaramayacaksınız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ezanın, bağımsızlığın ve istiklalin ayrılmaz simgesi olduğunu belirterek, "Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır." ifadesini kullandı.

“Asla başaramayacaksınız”

Kurum, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek, bazı camilerin hoparlörlerinden İtalyan marşı "Çav Bella"nın çalınmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında, "Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir. Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır, bu milletin bin yıllık inancına düşmandır. Asla başaramayacaksınız!" değerlendirmesini yaptı.

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Yorumlar

selocan

merak etmeyin onu yapanların cezası minare olur yeterse tabi minare hoş az geleceginden eminim
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serdar

oturduğunuz makamlar der anlatma makamları değil,gereğini yapacaksınız.
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