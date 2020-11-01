  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Murat Kurum'dan depremle ilgili önemli açıklamalar: Ödemeler başladı
Gündem

Bakan Murat Kurum'dan depremle ilgili önemli açıklamalar: Ödemeler başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinden son bilgileri paylaştı. Arama kurtarma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyleyen Kurum, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:03:00 -
Bakan Murat Kurum'dan depremle ilgili önemli açıklamalar: Ödemeler başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Kurum, "Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda." dedi.

Çalışmalar titizlikle devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinden önemli açıklamalarda bulundu. Kurum yaptığı açıklamada, "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor." dedi.

Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyen Kurum, "Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Lazer tarayıcılarla takip ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması) Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

30 bin lira eşya yardımı

Bakan Kurum, "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak." dedi.

Ödemeler bugün itibarıyla başladı

Kurum, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Yıkılan binaların riskli bina başvurusu yapıldığı iddiaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(Yıkılan binalar için riskli bina başvurusu yapıldığı iddiaları) Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Herkesten istirham ediyorum birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bunun siyaseti, davası, polemiği olmaz" yorumunda bulundu.

İzmir'deki depremle ilgili kim hesap verecek?
İzmir'deki depremle ilgili kim hesap verecek?

Siyaset

İzmir'deki depremle ilgili kim hesap verecek?

CHP'nin İzmir depremiyle ilgili iftira haberine AFAD'dan yalanlama!
CHP'nin İzmir depremiyle ilgili iftira haberine AFAD'dan yalanlama!

Siyaset

CHP'nin İzmir depremiyle ilgili iftira haberine AFAD'dan yalanlama!

Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım
Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım

Gündem

Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım

Depremzedelere gönderilen yardımları parayla sattı
Depremzedelere gönderilen yardımları parayla sattı

Gündem

Depremzedelere gönderilen yardımları parayla sattı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kin ve nefret bunu da yaptırdı: Davutoğlu'ndan iktidara şoke eden hakaret!
Siyaset

Kin ve nefret bunu da yaptırdı: Davutoğlu'ndan iktidara şoke eden hakaret!

Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'nde konuşan Ahmet Davutoğlu, bir dönem başbakanı olduğu iktidara şoke eden bir hakarette bulundu...
İran'dan Türkiye 'ye flaş çağrı: Buradan ilan ediyoruz, biz hazırız
Dünya

İran'dan Türkiye 'ye flaş çağrı: Buradan ilan ediyoruz, biz hazırız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremle ilgili bir açıklama yaptı.
Canan Kaftancıoğlu'ndan Oda TV'yi çıldırtan hareket!
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu'ndan Oda TV'yi çıldırtan hareket!

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yayın organı gibi hareket eden karanlık Oda TV, bir nikah paylaşımı üzerinden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay