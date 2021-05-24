  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alçak saldırı! Ateşkesi bozdular
Cerablus'ta bombalı saldırı! Ölüler var
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor!
Savcı Sayan: Eğer Erdoğan giderse Suriye gibi olacağız!
Ekonomi Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor!
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 14:25:00 -
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor!

 Yeniakit  Ankara 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

İhtiyaç sahibi ailelere destek

Bakan Yanık, söz konusu sosyal yardım programları ile çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Kronik rahatsızlığı olan 2.030 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL yardım

Bakan Yanık, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, “2.030 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız” şeklinde konuştu.

Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Yanık, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mayıs 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadi Özışık'ın skandal Mehmet Baransu mesajı!
Gündem

Hadi Özışık'ın skandal Mehmet Baransu mesajı!

Firari mafya lideri Sedat Peker'in şamarını yiyen İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık'ın FETÖ'cü Mehmet Baransu hakkında yıllar önce yap..
On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Mağduriyet tamamen giderildi... 2 yıl ücretsiz
Ekonomi

On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Mağduriyet tamamen giderildi... 2 yıl ücretsiz

Yeni mezun gençler için genel sağlık sigortasından (GSS) yararlanma açısından yapılan değişiklikle 2 yıl boyunca prim muafiyeti getirildi. B..
Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti: Her gün insanlar ölüyor bunlar seferleri azaltıyor
Gündem

Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti: Her gün insanlar ölüyor bunlar seferleri azaltıyor

Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte daha çok sefer koyması gereken CHP’li İBB yine normalleşmeye ayak uyduramadı. Haftanın ilk iş g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay