Bakan müjdeyi verdi: 2023'te geçmiş olacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyük bir aksilik olmaması durumunda 2023 yılında Türkiye'nin nükleer teknolojiye geçmiş olacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik üretiminde dışa bağımlılığı yüzde 40'lara kadar düşürdüklerini söyledi.
Dönmez, "Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak Elektrik üretiminde dışa bağımlılığı yüzde 40'lara kadar düşürdük. İşletmeye alacağımız santrallerle bu sene 100 bin megavat kurulu güç üstüne çıkarız" diye konuştu.