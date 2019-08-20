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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Esed'e uyarı: Ateşle oynama

El Salvador Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de TSK konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor, askerlerimizn güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 13:56
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Esed'e uyarı: Ateşle oynama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile El Salvador Dışişleri Bakanı'nın ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, konuşmasında Esed rejimine uyarılarda bulundu. 

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"El Salvador Ankara’da büyükelçilik açmak istiyor. Bizde açılacak büyükelçilik olarak her türlü desteği vereceğiz. Biz de El Salvador'da büyükelçilik açacağız".

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı

"Rus muhataplarımızla temasa geçtik."

" 9. Gözlem Noktası'nı bir yere taşımak gibi bir niyetimiz yok, arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyor.

"Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor, askerlerimizn güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. Ama işin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz. Bir an önce siyasi sürece odaklanmamız lazım. Zaten Eylül ayında biliyorsunuz üçlü zirve gerçekleşecek. (Türkiye- Rusya-İran)

ABD ile müşterek harekat

"ABD'den yetkililer gelmeye başladılar çalışmalar sürüyor."

"Her konuda anlaştık dersek olmaz. Farklı düşündüğümüz alanlarda tabii ki biz müzakeremizi sürdüreceğiz. Olur, olmazsa bizim kendi planımız, oraya girme konusunda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı nettir."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:56
  1. Ankara
  2. Mevlüt Çavuşoğlu

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