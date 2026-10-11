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Gündem Bakan Memişoğlu, Manisa’daki kazada yaralananların sağlık durumunu açıkladı
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Bakan Memişoğlu, Manisa’daki kazada yaralananların sağlık durumunu açıkladı

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Bakan Memişoğlu, Manisa’daki kazada yaralananların sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR ile tur otobüsünün çarpıştığı katliam gibi trafik kazasında yaralananlardan, 1'inin durumunun ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Memişoğlu, "Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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