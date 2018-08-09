Bakan Mehmet Cahit Turhan Ordu'ya gitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan, karayoluyla Çarşamba Havalimanından Ünye ilçesine geldi.

Turhan, Cevizdere mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan ve aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yaptı.

VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'dan bilgi alan Turhan, burada vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Turhan, Cevizderesi çevresinde zarar gören alanlar ile çöken köprülerde de incelemelerde bulundu.

Daha sonra Ünye Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret eden ve Başhekimi Güray Yılmaz'dan durumları hakkında bilgi alan Turhan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralılardan Hasan Arslan, yaşadıklarını Bakan Turhan'a anlatarak, "Cenabı Allah bize bu ömrü yaşamayı nasip etti. Göçük altında kaldık. O çamurun içinden çıkamayabilirdik." dedi.

Fatsa ilçesine de geçen Bakan Turhan, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe'den Elekçi Irmağı kenarında bilgi aldı.

Bakan Cahit Turhan, incelemelerinin ardından Ordu Valiliğine geçti.