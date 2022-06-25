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Eğitim Bakan Mahmut Özer duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

Bakan Mahmut Özer duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 11:43:00 - 2022-06-25 12:58:38
Bakan Mahmut Özer duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bir televizyon programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını bildirdi.

Sürecin başarılı şekilde devam ettiğini belirten Özer, "İlk değerlendirmeler bitirildi. Sıkıntılı bir sürecimiz yok. Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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