Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Kurum, 10 bin kişi için iş kapısının açılacağını belirtti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şantiye şefleri yönetmeliğini yeniledik. İş sayısını iş büyüklüğüne göre düzenledik. Yeni adım yeni istihdam alanı doğuracak, yaklaşık 10 bin Mimar-mühendise iş kapısı açılacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kulllandı.

2023 hedefi 50 binin üzerinde istihdam

Bakan Kurum geçen hafta ise gençlere yönelik bir istihdam açıklamasında bulunmuştu. Kurum, "2021 yılında Bakanlığımızın ve belediyelerimizin teknik şartnamelerinde yaptığımız değişiklikle genç istihdam seferberliğimizi başlattık. Geçtiğimiz süre zarfında, 25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve başladı. 2023 yılı hedefimizi 50 bine ve daha da üzerine yükseltmiş durumdayız. Tabi buradan bir müjdeyi de gençlerimize vermek istiyorum: Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına merkezi yerleştirme sistemi ile çeşitli branşlarda toplam 3 bin 297 personel istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, alım işlemlerimizi başlatıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.