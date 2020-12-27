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Gündem Bakan Kurum’dan Elazığ depremine ilişkin açıklama
Gündem

Bakan Kurum’dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da bugün meydana gelen deprem sonrası "Elazığ'da ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:49:00 -
Bakan Kurum’dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremden sonra ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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