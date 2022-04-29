Bakan Kurum’dan ailelere taziye ziyareti

Geçen yıl Muğla'daki orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar için Bakanlık tarafından yapılan ve tamamlanmak üzere olan evleri incelemek için Muğla’ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla programında Menteşe Kafaca Mahallesinde havyan fosseptik çukurunda zehirlenme sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerini taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir’in de eşlik ettiği taziye ziyaretinde önce Taner Karaçin’in ailesini taziye ziyaretinde bulunan Bakan Kurum, ardından İlkay Altındal ve Tuncay Altındal Kardeşlerin ailelerini ziyaret etti. Bakan Kurum son olarak işletme sahibi Kenan Can’ın acılı ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette yaşamını yitiren 4 vatandaş için Kur-an’ı Kerim okundu ve dua edildi.