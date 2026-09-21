Bakan Kurum paylaştı, Yatağan'daki 854 yıllık anıt çınara ilgi arttı

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesi Pınarbaşı tesislerindeki 854 yıllık anıt çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Ağacın görüntülerine ve hikâyesine paylaşımında yer veren Kurum, anıt çınarın yalnızca bir ağaç olmadığını vurguladı; onu "Kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası" sözleriyle tanımladı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında ordusuyla bu bölgede mola verdiği, kaynak su bulunması nedeniyle rivayete göre çınarın gölgesinde dinlendiği belirtiliyor. Askerlerin konakladığı yakındaki han, cami ve köprüyü Muğla Valiliği restore etti.

1996'dan bu yana tescilli anıt ağaç

Çınar 30 metre yüksekliğinde; tepe çapı 35, gövde çapı 6 metreyi buluyor. Ağaç, 1996 yılında mülga İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla tescillendi ve günümüzde anıt ağaç statüsünde koruma altında tutuluyor.

2011'de gövdesi demir çubuklarla eklemlendi

Asırlık çınar 2011 yılında ortadan ikiye ayrılmaya, gövdesi çürümeye başlamıştı. Dönemin Bozüyük Belediye Başkanı rahmetli Ahmet Yüksel'in girişimiyle tedaviye alınan ağaç için Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlçin Aslanboğa ve ekibi ortopedik bir operasyon yaptı. Türkiye'de ilk kez uygulanan özel yöntemle gövde ve kollar demir çubuklarla birbirine eklemlendi; dalların ana gövdeden kopup ayrılmasının böylece önüne geçildi.

Bozüyük Güzelköyü Tanıtma, Turizm ve Kalkındırma Derneği Başkanı Baki Gencel, ağacın Selçuklular döneminde dikildiğinin kabul edildiğini, 622 yıllık Osmanlı döneminde de hayatta olduğunu söyledi. Gencel, "Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Rodos Seferi sırasında 23 Temmuz günü 1522 tarihinde bu çınarımızın gölgesinde konaklıyor, otağını kuruyor. Burada bir mola veriyor" dedi.

Söğüt: O günlükler elimizde var

Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Pınarbaşı'nı Yatağan bölgesinin en önemli merkezi yerlerinden biri olarak anlattı. Söğüt'e göre yaklaşık 6 bin yıl önce buranın hemen 600 metre kuzeyinde bir yerleşim vardı; milattan önce 13. yüzyılda Hitit askerlerinin geçtiği güzergâhlardan biri de burasıydı. Kanuni'nin 23 Temmuz 1522'de Rodos seferine giderken buradan geçtiğini aktaran Söğüt, "O günlükler elimizde var" dedi ve Evliya Çelebi'nin anlattıklarına işaret etti. Yaklaşık bir ok atımı mesafede, doğu tarafında hamam, han, cami ve köprünün bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Söğüt, Bakan Kurum'un paylaşımının ardından bölgeye yoğun ilgi olduğunu söyledi: "Esas bizim çınar ağacımız vardı ama Bakanımızın paylaşımından sonra bir milyonu geçti bu konuda izleyenlerin sayısı da." Kazı başkanı, burayı "Stratonikeia ve Lagina'yı tamamlayan o tarihi dokuyu zenginleştiren" yerlerden biri olarak nitelendirdi.