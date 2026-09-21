Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı
ABD'nin Kentucky eyaletinde tarlasında yürürken bir parıltı fark eden şanslı çiftçi, Amerikan İç Savaşı dönemine ait 800'den fazla altın ve gümüş sikkeyle tarihin en büyük hazine buluntularından birine imza attı. Uzmanlarca incelenen ve aralarında basımı son derece nadir olan "Çift Kartal" altın sikkelerinin de yer aldığı muazzam koleksiyon, özel müzayedelerde 3 milyon dolardan (yaklaşık 146 milyon TL) fazla bir bedelle alıcı buldu.