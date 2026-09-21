Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı

İç Savaş dönemi olan 1863 yılında ABD Darphanesi tarafından bu modelden sadece 3.607 adet basılmış olması, sikkelerin değerini artırıyor. Uzmanlar, hiç dolaşıma girmemiş ve mükemmel kondisyonda olan bu sikkelerin her birinin değerinin 100.000 doların (yaklaşık 4 milyon liranın) üzerinde olduğunu ifade etti.