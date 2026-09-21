  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Allah'a yemin edip Türkiye'yi tehdit eden Husi yetkilisinden o ülkeye güvence: Sizi vurmayacağız Kulağınıza küpe olsun: Trafikte bunu yapana 543 bin lira ceza! Derbide Arda Güler’i çılgına çeviren an! İnsan bunu düşmanına bile yapmaz İklim uzmanı heyecanlandırdı: Türkiye’de bereketli sonbahar Para transfer ederken bu 7 hatayı sakın ama sakın yapmayın! İşte yanlış giden paranın kurtarılma yöntemi Talep patlaması yaşanıyor: Kilosu 600 TL'ye kadar çıktı! Sumak yıllardır Anadolu'da tüketiliyor: Sumak nereden geliyor? Ana ülkesi neresi? Sağlık için gerekli, şekeri dengeliyor Amasya'nın tescilli misket elmasında hasat başladı Şok gelişme: Sıcağı sıcağına bu yapılır mı? Trabzon'da 'açık kamera' krizi
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde tarlasında yürürken bir parıltı fark eden şanslı çiftçi, Amerikan İç Savaşı dönemine ait 800'den fazla altın ve gümüş sikkeyle tarihin en büyük hazine buluntularından birine imza attı. Uzmanlarca incelenen ve aralarında basımı son derece nadir olan "Çift Kartal" altın sikkelerinin de yer aldığı muazzam koleksiyon, özel müzayedelerde 3 milyon dolardan (yaklaşık 146 milyon TL) fazla bir bedelle alıcı buldu.

#1
Foto - Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde tarlasında yürüyen bir çiftçi, Amerikan İç Savaşı dönemine ait tarihi bir hazineye denk geldi. Tarlada tesadüfen bulunan 800’den fazla altın ve gümüş sikke, özel satışlar aracılığıyla 3 milyon dolardan (yaklaşık 146 milyon 355 bin 741 liradan) fazla bir bedelle alıcı buldu. Nümizmatik dünyasında "Büyük Kentucky Definesi" olarak adlandırılan bu keşif, tarihin en önemli sikke buluntularından biri olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı

Sıradan bir günde toprağın yüzeyinde 1856 yılına ait gümüş bir yarım dolar gören çiftçi, yaklaşık 10 metre ileride toprağın altından yansıyan parlaklığı fark etti. İlk olarak 1860’lı yıllara ait 20 dolarlık bir altın sikke çıkardığını belirten çiftçi, kazmaya devam ettikçe yüzlerce sikkeyle karşılaştı. Yaklaşık bir saatlik kazının ardından topraktan 700’den fazla altın ve onlarca gümüş sikke çıkarıldı.

#3
Foto - Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı

Kimliğini ve arazisinin yerini gizli tutan çiftçi, koleksiyonu doğrulama, temizleme ve derecelendirme işlemleri için Numismatic Guaranty Company (NGC) uzmanlarına teslim etti. Koleksiyonun büyük bölümünü 1850-1862 yılları arasında basılmış 1 dolarlık altın sikkeler oluştursa da, en dikkat çekici parçaların 18 adet 1863-P üretimi 20 dolarlık "Liberty Double Eagle" (Çift Kartal) altın sikkeleri olduğu açıklandı.

#4
Foto - Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı

İç Savaş dönemi olan 1863 yılında ABD Darphanesi tarafından bu modelden sadece 3.607 adet basılmış olması, sikkelerin değerini artırıyor. Uzmanlar, hiç dolaşıma girmemiş ve mükemmel kondisyonda olan bu sikkelerin her birinin değerinin 100.000 doların (yaklaşık 4 milyon liranın) üzerinde olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı

Sertifikalandırılan sikkeler, resmi dağıtıcı aracılığıyla özel koleksiyonculara ve yatırımcılara satılarak çiftçiye 3 milyon dolardan fazla gelir sağladı.

#6
Foto - Tarlasında yürürken topraktan bir anda hazine fışkırdı! 146 milyon liraya satıp servet kazandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!
Gündem

Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!

Şehir Planlamacısı mezunu olduğu halde, ‘Gıda Dedektifi’ isimli sosyal medya hesabından etiket okuyuculuğu yapan Musa Özsoy’un maskesi düştü..
Almanya seçimlerinin galibi Türk başbakan adayı Elif Eralp kimdir?
Gündem

Almanya seçimlerinin galibi Türk başbakan adayı Elif Eralp kimdir?

Berlin seçimlerinde sandıktan çıkan ilk sonuçlar, Türkiye kökenli Elif Eralp’i Almanya’nın gündemine taşıdı. İlk projeksiyonlarda Eralp’in b..
Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. İki ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltın..
İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat
Gündem

İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat

İstanbul’da düzenlenen etkinlik nedeniyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu’ndaki bazı yollar saat 06.00 itibarıyla araç trafiğin..
Türkiye’deki çıplaklığa isyan etti: Dünyayı gezdim böyle teşhircilik görmedim!
Gündem

Türkiye’deki çıplaklığa isyan etti: Dünyayı gezdim böyle teşhircilik görmedim!

Türkiye’de yaşayan bir kadın, karşılaştığı rezil manzaralara çektiği video ile isyan etti. Bir çok ülke gezdiğini ama Türkiye’deki gibi bir ..
Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi
Gündem

Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi

Savcı odasında çekilen fotoğrafı ve ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Avukat Buket Tekışık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23