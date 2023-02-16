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Gündem Bakan Kurum duyurdu: Tespitleri yaptık
Gündem

Bakan Kurum duyurdu: Tespitleri yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine ilişkin yaptığı açıklamada, "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 18:21:00 -
Bakan Kurum duyurdu: Tespitleri yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine ilişkin yaptığı açıklamada, "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamasında, "Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz." dedi.

Kurum, "Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz." diye konuştu.

 

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