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Gündem Bakan Kurum bildirdi! Tehlikeli bir seviye yok
Gündem

Bakan Kurum bildirdi! Tehlikeli bir seviye yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:58:00 -
Bakan Kurum bildirdi! Tehlikeli bir seviye yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum, "Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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