Bakan Kurum bildirdi! Tehlikeli bir seviye yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.
Bakan Kurum, "Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.