Bakan Kurum açıkladı: Yüzde 80 azaldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sıfır atık projesi kapsamında poşet kullanımının yüzde 80 azaldığını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık" uygulamasıyla zincir marketlerdeki poşet kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağlandığını açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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