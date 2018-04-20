Bakan konuştu: Bu son erken seçim
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan Yılmaz erken seçim kararıyla ilgili olarak "Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir" dedi.20 Nisan 2018 Cuma 10:31
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan Yılmaz erken seçim kararıyla ilgili olarak "Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir" dedi.
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