Bakan konuştu: Bu son erken seçim

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan ​Yılmaz erken seçim kararıyla ilgili olarak "Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir" dedi.