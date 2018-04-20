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Bakan konuştu: Bu son erken seçim

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan ​Yılmaz erken seçim kararıyla ilgili olarak "Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:31
Bakan konuştu: Bu son erken seçim

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan ​Yılmaz erken seçim kararıyla ilgili olarak "Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:31
  1. Türkiye
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. İsmet Yılmaz
  4. Milli Eğitim Bakanı

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  • Feryal Feryal 4 sa önce
    Daha 1 ay önce erken seçim istemem vatan hainliği diyordunuz ne oldu...
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