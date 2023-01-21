  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Çavuşoğlu net konuştu! Nefret suçu düşünce özgürlüğü değildir

TOGG satın almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

İsrail’den görülmemiş zulüm! Filistinliye kendi evini yıktırdılar

Emekli maaşlarından sonra müthiş haber! Müjde yağıyor: 3'lü kazanç kapısı açılacak, ikramiye, promosyon...

Bir ilde daha petrol emareleri görüldü! Müthiş haber...Türkiye'ye her an müjde verilebilir

Bir antik Mısır mezarında binlerce yıllık 10 mumyalanmış oldukça devasa timsah keşfedildi! Bölge sakinleri şaşkın

CNN Türk ve Milliyet'ten 'dolandırılmayın' uyarısı yapan Avukat Elif Akar dolandırıcılıktan tutuklandı

CHP’li belediyelerde her şey kötü oluyor! intihar girişimi ve vurgun skandalı!

"Bunlar terbiyesizlik yapıyor hadlerini bilsinler"

Forbes dergisi yayımladı! İşte en zengin Türkler ve servetleri
Gündem Bakan Koca'dan yeni randevu müjdesi
Gündem

Bakan Koca'dan yeni randevu müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sorununa ilişkin, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86,2’ye çıktı” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 16:38:00 -
Bakan Koca'dan yeni randevu müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86,2’ye çıktı. Randevu konusuna ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkür ediyoruz. Muayene edilen toplam hasta sayısı içinde MHRS randevusu ile gelenlerin oranı yüzde 51. Hastalarımızın yüzde 49’una ise randevusuz bakılıyor” ifadelerini kullandı.

Koca, yaptığı bir diğer paylaşımda ise 9-13 Ocak haftasında açılan muayene kapasite sayısının 5 milyon 210 bin 874 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Öte yandan, Koca, pandemi öncesi dönemde bu sayının 3 milyon 362 bin 425 olduğunu belirterek, yüzde 55 artış yaşandığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23