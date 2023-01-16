Bakan Koca'dan randevu açıklaması

Türkiye sağlık sektörüyle ön plana çıkmaya devam ediyor.

Birçok bölgede inşa edilen ve yapımı devam eden şehir hastanelerinin yanı sıra verilen hizmet de her geçen gün daha da iyileşiyor.

Sektörü baltalayan bir unsur ise gidilmeyen randevuların iptal edilmemesi...

MHRS üzerinden alınan randevulara gitmeme kararı alan vatandaşların randevu iptali gerçekleştirmemesi, hastanelerde ve sağlık ocaklarında karışıklığa neden oluyor.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında, devlet hastanesinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen vatandaşlar, 15 gün süreyle aynı branştan randevu alamayacak.

Sistemin uygulanmasıyla randevuya gitmeyen vatandaşların oranında büyük düşüş kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin son durumu sosyal medya üzerinden paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9’a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6’ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin."