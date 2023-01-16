  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca'dan randevu açıklaması
Sağlık

Bakan Koca'dan randevu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada randevu aldığı halde muayeneye gitmeyen vatandaşların oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 11:12:00 -
Bakan Koca'dan randevu açıklaması

Türkiye sağlık sektörüyle ön plana çıkmaya devam ediyor.

Birçok bölgede inşa edilen ve yapımı devam eden şehir hastanelerinin yanı sıra verilen hizmet de her geçen gün daha da iyileşiyor.

Sektörü baltalayan bir unsur ise gidilmeyen randevuların iptal edilmemesi...

MHRS üzerinden alınan randevulara gitmeme kararı alan vatandaşların randevu iptali gerçekleştirmemesi, hastanelerde ve sağlık ocaklarında karışıklığa neden oluyor.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında, devlet hastanesinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen vatandaşlar, 15 gün süreyle aynı branştan randevu alamayacak.

Sistemin uygulanmasıyla randevuya gitmeyen vatandaşların oranında büyük düşüş kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin son durumu sosyal medya üzerinden paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9’a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6’ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin."

Bakan Fahrettin Koca paylaştı... İşte 2022'de sağlık alanında yapılan yatırım ve hizmetler
Bakan Fahrettin Koca paylaştı... İşte 2022'de sağlık alanında yapılan yatırım ve hizmetler

Gündem

Bakan Fahrettin Koca paylaştı... İşte 2022'de sağlık alanında yapılan yatırım ve hizmetler

Bakan Koca'dan 'acil servis hizmeti' müjdesi! Bazı illerde başlatıldı
Bakan Koca'dan 'acil servis hizmeti' müjdesi! Bazı illerde başlatıldı

Sağlık

Bakan Koca'dan 'acil servis hizmeti' müjdesi! Bazı illerde başlatıldı

Bakan Koca’yı da çileden çıkarttı! Ambulansa yol vermedi, yola beton döktü
Bakan Koca’yı da çileden çıkarttı! Ambulansa yol vermedi, yola beton döktü

Gündem

Bakan Koca’yı da çileden çıkarttı! Ambulansa yol vermedi, yola beton döktü

Bakan Koca duygulandıran görüntüleri paylaştı! Babasını bekleyen Beytullah hastane sınıfında okula başladı
Bakan Koca duygulandıran görüntüleri paylaştı! Babasını bekleyen Beytullah hastane sınıfında okula başladı

Sağlık

Bakan Koca duygulandıran görüntüleri paylaştı! Babasını bekleyen Beytullah hastane sınıfında okula başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Hala daha randevu alamıyoruz bakan bey bilginize.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23