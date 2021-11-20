  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Koca'dan kararsızlara çağrı
Gündem

Bakan Koca'dan kararsızlara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı konusunda kararsız olan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 19:40:00 -
Bakan Koca'dan kararsızlara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğine işaret ederek, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bu gece 00:00'da olağanüstü bir şey olacak' dedi! İP'li isme tepki yağıyor
Gündem

'Bu gece 00:00'da olağanüstü bir şey olacak' dedi! İP'li isme tepki yağıyor

İyi Partili Durmuş Yılmaz, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu gece 12'den sonra Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyoru..
FotoFest heyecanı başladı
Kültür - Sanat

FotoFest heyecanı başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın de..
Acun Ilıcalı, o sektöre de mi giriyor?
Gündem

Acun Ilıcalı, o sektöre de mi giriyor?

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye'de uygulayarak kendi televizyon kanalında toplumun ahlaki yapısını bozan programlar ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay