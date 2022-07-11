Bakan Koca'dan Hekim Sen'in 'doktorlar silahlansın' çağrısına sert tepki!

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Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın gözü dönmüş bir cani tarafından öldürülmesi, Türkiye'yi yasa boğarken, TTB öncülüğündeki beyaz önlüklü zorbalar bir cinayeti siyasi malzeme olarak kullandı.

9 günlük bayram tatilinden iki gün önce greve çıkarak milyonları mağdur eden TTB güdümündeki doktorlar, işi bir adım daha öteye taşıdı. Hekim Sen, doktorlara silah ruhsatı verilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Koca'dan sert tepki!

Hekim Sen'in çağrısına tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" dedi.

"Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı." diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:

Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar.