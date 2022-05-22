Bakan Koca'dan flaş 'maymun çiçeği' virüsü açıklaması!
Maymun çiçeği hastalığına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni virüsün pandemiye yol açmayacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maymun çiçeği hastalığına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Koca'dan 'müsterih olun' çağrısı
Kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulunan Bakan Koca, şu paylaşımda bulundu:
Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.