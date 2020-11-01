Bakan Koca’dan Burhan Kuzu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Burhan Kuzu, yaklaşık iki haftadır Kovid-19 tedavisi görüyordu.

Prof. Dr. Burhan Kuzu, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu Süleyman Kuzu, "Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede coronavirüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, ‘Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor’ dedi.