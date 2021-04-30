Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü herkesi aşılayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaz döneminde 18 yaş ve üstündeki herkesin aşılanması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Vatandaşlarımızın tedbirlere uyumu çok iyi'

"Salgın yönetiminde Antalya, Burdur ve Isparta'nın durumunu her yönüyle ele aldık. Bugün virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerine olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık.

Kısıtlamaların ilk gününde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik."

'Aşılama ile vaka sayısının düşüşü hızlanacak'

"Aşı programımızda planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve 1. doz aşısını olmuş vatandaşlarımızı 2. doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla ülkemizde 3. bir aşının daha kullanımına onay verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz Sputnik aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmek. Biontech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemiz teslim edilmiş olacak."

'Biontech kararını Bilim Kurulumuz verdi'

"Sinovac aşısı da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Biontech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bu karar bilimsel gerekçelerle alınmıştır. Bu durumun ilk doz aşısın olup 2. dozları için randevu alan vatandaşlarımız etkilenmediğini açıklamıştım. Alternatif bir uygulama yöntemi olarak 2 doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasına Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bu yana önemli düşüş yaşanmıştı. Düşüş hızının artacağı öngörülmektedir."

'50 milyon doz Sputnik V aşısı gelecek'

"Sözleşme 2 gün önce imzalanmıştı. Bugün acil kullanım onayı verilmiş oldu. Bu sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının gelmesi planlandı. Önümüzdeki mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki 1 hafta-10 gün içerisinde mayıs ve haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak."

'İngiliz varyantı yüksek seviyede'

"Ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantını da gördüğümüzü ifade etmiştim. En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış şu an söz konusu değil. Mutasyonla birlikte bulaşıcılığın arttığını, İngiliz varyantıyla %70 arttığını biliyoruz. Hindistan varyantı içinse 5 vakamızda gördüğümüz, ciddi bir sorunlarının olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni olduğu için yakın takibe alıyoruz."