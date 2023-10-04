Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Yazılımı hazırlanıyor yakında başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hekimden randevu alma konusunda dünyada benzeri olmayan bir uygulamanın söz konusu olduğunu belirtti. Koca, vatandaşların ilk defa muayene olacağı zaman bir sevk olmadan kendi talebiyle yan dallardan randevu alabilmesi konusunda endokrinoloji kliniğini örnek vererek, “Oysa hastanın ihtiyacının bir endokrinolog olmasını bilmesini beklemek doğru değil. Endokrinoloji yan dal. Yani ana ihtisasın üstü bir ihtisas alanı. Vatandaşımızı önce dâhiliye hekimi görüp, ihtiyacın bir endokrinoloji uzmanı görmesi olduğunu söylemesi lazım. Bizde bunun yerine kişi kendi ihtiyacını endokrinoloji olarak tanımlayıp randevu alıyor. Bu bize katlanarak iş yükü olarak dönüyor. Gerekli çözümleri geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastalarımızın arayıp durumunu anlatacağı, doğru danışmanlık alarak doğru branşa müracaat etmesini sağlayacak bir çalışma planladık”

Vatandaşların sağlık ihtiyacının hangi branşta olduğunu bilme zaruretinin olmadığını kaydeden Koca, "Bir sağlık profesyonelinin onu yönlendirmesi daha doğru. Bu bakımdan aile hekimlerimizin rolünü çok önemli görüyorum. Aile hekimleri vatandaşlarımızı doğru branşlara yönlendirebilir. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Ayrıca hastalarımızın arayıp durumunu anlatacağı, doğru danışmanlık alarak doğru branşa müracaat etmesini sağlayacak bir çalışma planladık. Gerek gerçek sağlık profesyonelleri ile gerekse yapay zeka tabanlı yönlendirme sistemleri ile bu konudaki iş yükünü azaltacak bir sistem için çalışıyoruz. Önemli mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Daha basit bir müdahale ile beyaz kod ihtiyacı azaltılabilir, çoğu şiddet olayı daha o eşiği geçmeden önlenebilir”

Paylaşımında sağlıkta şiddet konusuna da değinen Koca, “Bir şiddet olayı olduğunda beyaz kod verilirse buna bağlı olarak adli süreç hemen başlıyor. Sağlık çalışanı beyaz kod vermesi durumunda süreci düşünerek çekingen davranabiliyor. Daha basit bir müdahale ile beyaz kod ihtiyacı azaltılabilir, çoğu şiddet olayı daha o eşiği geçmeden önlenebilir. Şiddet eğiliminin şiddet davranışına dönüşmesini önleyecek çözüm olarak gri kod uygulamasını düşündük. Beyaz kod uygulaması aynı

şekilde sürecek” dedi.

“Bir hazırlık yapıldı ve tüm senaryolar gözden geçirildi”

Bakan Koca, gri kod verildiğinde hastane güvenliğinin ve polisin gerekli müdahaleyi yapmak üzere durumdan haberi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Hastane polisi, merkeze haber vererek beyaz kod gerektirecek bir olayı, şiddete dönüşmesi muhtemel bir olayı haber veriyor. İşin bir hastane güvenliği tarafı var, bir de kolluk kuvvetleri tarafı var. Kolluk kuvveti hazır kod durumunda hazır halde bekliyor olacak. Uygulama İçişleri Bakanlığımızla birlikte devreye konacak. İki bakanlığın ekipleri detayları birlikte çalıştılar. Bir hazırlık yapıldı ve tüm senaryolar gözden geçirildi. Şimdi de yazılımı yapılıyor. Yazılım hazır olduğunda uygulama başlayacak. Sona yaklaşmış durumdayız.”