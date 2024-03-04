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Gündem Bakan Koca üzen haberi duyurdu! Depremde 1 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Bakan Koca üzen haberi duyurdu! Depremde 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-03-04 23:40:00 -
Bakan Koca üzen haberi duyurdu! Depremde 1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çanakkale'deki depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Çanakkale Yenice’de meydana gelen depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fahrettin Koca üzen gelşişmeyi sosyal medya hesabından aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun”

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