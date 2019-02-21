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Bakan Koca: “Sağlık harcamalarının GSYH’deki oranı yüzde 4.5”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıladaki oranının yüzde 4.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:10
Bakan Koca: “Sağlık harcamalarının GSYH’deki oranı yüzde 4.5”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıladaki oranının yüzde 4.5 olduğunu açıkladı.


Kamuda israfı önlemek ve eldeki imkanların daha etkili kullanılması için 81 ilin sağlık müdürlerinin katılımı ile Ankara’da “Verimlilik Artırma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Değerlendirme” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıladaki oranının yüzde 4.5 olduğunu açıkladı. Bakan Koca,“Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıladaki sağlık harcamamız yüzde 4.5 oranındadır. Oldukça düşük maliyetlerle bütün ilaçları, sağlık hizmeti, koruyucu hekimlik, şehir hastaneleri dahil olmak üzere her türlü hizmetin karşılığı olarak bize yükü yüzde 4.5’tir. Düşük maliyetlerle vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık sistemimize yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir” ifadelerini kullandı.


Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven ise, 81 ilin sağlık müdürlerine verilen brifingde şunları söyledi:


“Bakanlık olarak devasa bir kurumuz. Dolayısıyla bu kurumun taşra teşkilatı da çok büyük ve yaygın. Bu kurumun tüm birimlerinin koordinasyonunun verimlilik içerisinde çalışması esas olmalı. Bu amaçla sizlerin sahada çalışma yapmanızı istiyoruz. Hastanelerinizde kurulu olan kalite birimlerinizi aktifleştirmenizi istiyoruz.”


Merkezin haberi olmadan harcamaların yapılmasının istenmediğini vurgulayan Güven, “Araç ihtiyacı zaruri ise merkezle irtibata geçilerek kiralama yoluna gidilmeli. Bina konusunda ise öncelikle mevcut binalarla yetinilmeye çalışılması, ihtiyaç olması durumunda ise kamunun atıl durumda olduğu binalar varsa bunlar değerlendirilip en son aşamada bakanlığımızdan izin alınarak bina kiralama yoluna gidilebilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:10
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