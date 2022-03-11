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Gündem Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Binlerce personel alınacak
Gündem

Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Binlerce personel alınacak

Sağlık Bakanlığı, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 17:08:00 -
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Binlerce personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere 40 bin kadro ihdası yapıldığını ve ilk etapta 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verildiğini belirten Koca, "Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi" bilgisini verdi.

Sözleşmeli personelin 5 bin 175'inin hemşire, 800'ünün ebe ve 3 bin 293'ünün sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında olacağını bildiren Koca, tercih kılavuzunun ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanmasının ardından adayların tercihlerini 15 Mart'tan tarihinden itibaren yapabileceklerini belirtti.

Duyuruların, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebileceğini vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 15 Mart-21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden yapılabilecektir. Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

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