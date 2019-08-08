Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizmini Türkiye'de markalaştıracaklarını belirterek lansman müjdesi verdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktada olunduğunu belirten Koca, "Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz" dedi. 5 bin 600 nakil yapıldı Sağlık Bakanı Koca, "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı" dedi.

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