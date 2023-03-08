Bakan Kirişci Perihan Kaya nezdinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Bakan Kirişci telefon görüşmesinde, afetin meydana geldiği 6 Şubat’tan itibaren önce Adana’da son 10 gündür de Hatay’da fedakârca yürüttüğü çalışmalardan dolayı Kaya’yı tebrik etti. Kaya nezdinde sahada çalışma yürüten tüm Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına teşekkürlerini ileten Kirişci, “Sizin gibi bir kardeşimizin Bakanlığımız bünyesinde görev alması ve ekskavatör kullanması çok önemli. Bundan dolayı ayrıca gurur duyuyorum.” dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kirişci, kadınların başlarının tacı olduğunu belirtti. Bakan Kirişci, 2014 yılından beri DSİ bünyesinde görev yapan Kaya’nın tarım ve orman ailesine güç ve motivasyon sağladığını vurgulayarak, böylesine zorlu bir görevi üstün başarı ve gayretle yerine getiren Kaya’ya başarılarının devamını diledi. DSİ personeli Perihan Kaya’nın aynı zamanda bir eş ve anne olduğuna dikkati çeken Vahit Kirişci, memleket uğruna vatan sevgisiyle fedakârlıklarda bulunduğunu söyledi.

“Milletimizin emrindeyiz”

Perihan Kaya da sahadaki çalışmalarını yürütürken Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’nin her zaman desteğini yanlarında hissettiklerini dile getirerek, “Bize verdiğiniz destek bizi her zaman dimdik ayakta tuttu. Depremde, yangında, selde görev aşkıyla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. “Bir an önce işimizi bitirmek, artık hayatı normale döndürmek istiyoruz.” diyen Kaya, milletin emrinde olduklarını vurguladı.

Kirişçi: Kadınlarımız her zaman başımızın tacı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, DSİ personeli Perihan Kaya ile yaptığı telefon görüşmesini Twitter sosyal medya hesabından paylaştı. “Deprem afetinin ilk anından itibaren Adana ve Hatay’da arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde bilfiil görev yapan DSİ personelimiz Perihan Kaya nezdinde tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum.” ifadelerine yer veren Bakan Kirişci, kadınların her zaman başlarının tacı olduğunu belirtti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO