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Gündem Bakan Kasapoğlu'ndan Türkiye'de bir ilk! 'Gençlerin bütçesi gençlerde'
Gündem

Bakan Kasapoğlu'ndan Türkiye'de bir ilk! 'Gençlerin bütçesi gençlerde'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının 2022 yılı bütçe planlamasında gençlerin düşüncelerini de almak için sosyal medya üzerinden ‘’GençlerinBütçesiGençlerde’’etiketiyle bir anket başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 16:56:00 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Türkiye'de bir ilk! 'Gençlerin bütçesi gençlerde'

YENİ AKİT/ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de bir ilke imza atarak, bakanlığının 2022 yılı bütçe planlamasında gençlerin de düşüncelerine başvurdu. Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan gençlerin düşüncelerini almak için ‘’GençlerinBütçesiGençlerde’’etiketiyle bir anket başlattı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek 2022 yılı bütçesi öncesi twitter hesabından önemli bir anket çalışması başlattı. ‘’GençlerinBütçesiGençlerde’’etiketiyle başlattığı ankette Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2022 yılı bütçe planlamasında gençlerin de düşüncelerine başvurdu.

Bakan Kasapoğlu; ‘’Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli’’ diyen Bakan Kasapoğlu, bütçe kalemlerini belirlemede rol almak isteyen gençlerden, http://genclerinbutcesi.gsb.gov.tr adresinden ankete katılarak görüşlerini belirtmelerini istedi.

 

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