Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat eden taraftar Eyüp Yusuf için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan bordo-mavili taraftar Eyüp Yusuf için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.